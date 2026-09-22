Росія одночасно атакувала підприємства у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді: є поранені

Зауважимо, що від початку доби місто Дніпро та область передували під атакою реактивних безпілотників. Проте вже о 02:00 у багатьох областях України оголосили тривогу через загрозу балістики.

Одразу після цього Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски ракет, а у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді було чути вибухи. Згодом ворог здійснив повторні удари, а також військові інформували, що на область летять баражуючі боєприпаси "Бандероль".

Наразі влада вже офіційно підтвердила, що ворог завдав одночасного удару по трьох містах.

"Дніпропетровщина під ворожою атакою. Росіяни одночасно завдали ударів по промислових підприємствах у трьох містах області - Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. Зайнялися пожежі", - написав Олександр Ганжа.

Також він додав, що у Дніпрі внаслідок атаки постраждали щонайменше троє людей.

Тим часом голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що росіяни додатково атакували місто крилатими ракетами. Перед цим моніторингові канали писали, що ворог запустив крилаті ракети типу "Калібр", і що вони перебували у повітряному просторі України.

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