Росіяни понад 50 разів атакували Дніпропетровщину, є поранені та руйнування
Внаслідок російських обстрілів у Дніпропетровській області отримали поранення п'ятеро цивільних людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОДА (ОВА) Олександра Ганжі.
Окупанти понад 50 разів за добу атакували два райони області.
Для ударів ворог застосовував артилерію та безпілотники.
Наслідки атак у Нікопольському районі
На Нікопольщині під ворожими ударами опинилися Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади.
Внаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні будинки, приватний будинок, магазини та аптеки, автомобілі.
Через російські удари поранення отримали п'ятеро людей.
До лікарні у стані середньої тяжкості госпіталізували 41-річну жінку. Ще четверо чоловіків віком 19, 55, 56 та 64 років лікуватимуться амбулаторно.
Фото: наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину (t.me/dnipropetrovskaODA)
Ситуація в Криворізькому районі
На Криворіжжі війська РФ цілили по Зеленодольській громаді. У результаті атаки зазнав пошкоджень приватний будинок.
Ситуація на Дніпропетровщині
Нагадаємо, що російські війська продовжують систематично обстрілювати населені пункти Дніпропетровської області.
Зокрема, 16 вересня окупанти завдали удару дроном по пасажирському автобусу у Нікопольському районі, внаслідок чого загинули п'ятеро людей і ще щонайменше семеро дістали поранень.
Крім того, у ніч на 12 вересня РФ атакувала балістичною ракетою Кривий Ріг, унаслідок чого загинула одна людина та двоє отримали поранення.