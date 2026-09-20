Росіяни понад 50 разів атакували Дніпропетровщину, є поранені та руйнування

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Внаслідок російських обстрілів у Дніпропетровській області отримали поранення п'ятеро цивільних людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОДА (ОВА) Олександра Ганжі.

Окупанти понад 50 разів за добу атакували два райони області. Для ударів ворог застосовував артилерію та безпілотники. Наслідки атак у Нікопольському районі На Нікопольщині під ворожими ударами опинилися Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні будинки, приватний будинок, магазини та аптеки, автомобілі. Через російські удари поранення отримали п'ятеро людей. До лікарні у стані середньої тяжкості госпіталізували 41-річну жінку. Ще четверо чоловіків віком 19, 55, 56 та 64 років лікуватимуться амбулаторно. Фото: наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину (t.me/dnipropetrovskaODA) Ситуація в Криворізькому районі На Криворіжжі війська РФ цілили по Зеленодольській громаді. У результаті атаки зазнав пошкоджень приватний будинок.