Россия одновременно атаковала предприятия в Днепре, Кривом Роге и Павлограде: есть раненые

Отметим, что с начала суток город Днепр и область предшествовали атаке реактивных беспилотников. Однако уже в 02.00 во многих областях Украины объявили тревогу из-за угрозы баллистики.

Сразу после этого Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски ракет, а в Днепре, Кривом Роге и Павлограде были слышны взрывы. Впоследствии враг нанес повторные удары, а также военные информировали, что на область летят баражирующие боеприпасы "Бандероль".

В настоящее время власти уже официально подтвердили, что враг нанес одновременной удар по трем городам.

"Днепропетровщина под вражеской атакой. Россияне одновременно нанесли удары по промышленным предприятиям в трех городах области - Днепре, Кривом Рогу и Павлограде. Загорелись пожары", - написал Александр Ганжа.

Также он добавил, что в Днепре в результате атаки пострадали по меньшей мере три человека.

Тем временем глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что россияне дополнительно атаковали город крылатыми ракетами. Перед этим мониторинговые каналы писали, что враг запустил крылатые ракеты типа "Калибр" и что они находились в воздушном пространстве Украины.

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