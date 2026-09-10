Під ударом будинки, навчальні заклади і бізнес: РФ масовано атакувала Кривий Ріг

Росіяни в ніч на 10 вересня атакували дронами Кривий Ріг, в результаті чого спалахнули пожежі на територіях житлових будинків, закладів освіти та бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост мера міста Олександра Вілкула.

Ворог атакував місто ударними дронами на п'яти локаціях у Центрально-Міському та Саксаганському районах, на двох із них триває гасіння пожеж.

"На зараз двоє поранених, один чоловік важкий, один середній. Зараз перебувають в операційній, лікарі надають усю необхідну допомогу", - написав Вілкул.



Чиновник також повідомив, що в результаті атаки багато пошкоджених будинків - приватного і багатоповерхового сектору. Також руйнувань зазнали заклади освіти, культури та бізнесу.

Проводиться аварійно-рятувальна операція.



"Штаб допомоги людям у Центрально-Міському районі розгортатиметься біля найближчого фонтану, місцеві зрозуміють. Допомога будівельними матеріалами, заяви на допомогу від міста, комунальні бригади", - додав мер Кривого Рогу.