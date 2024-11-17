Росія обстріляла ТЕС: серйозно пошкоджено обладнання станцій

Російська армія у неділю, 17 листопада, обстріляла теплоелектростанції ДТЕК. Обладнання станцій пошкоджене.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Атаковано теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання станцій. Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення наслідків та відновлення роботи обладнання.
Зазначається, що це вже восьма на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів.
Сьогодні окупанти випустили по Україні близько 120 ракет і 90 дронів. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, сили ППО знищили понад 140 повітряних цілей.
ППО працювала у багатьох областях України. Ворог атакував об’єкти генерації та передачі електроенергії. Зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури у кількох областях.
Через атаку по Україні ввели графіки аварійних відключень світла. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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