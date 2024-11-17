Росія обстріляла ТЕС: серйозно пошкоджено обладнання станцій

Атака на енергетику

Сьогодні окупанти випустили по Україні близько 120 ракет і 90 дронів. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, сили ППО знищили понад 140 повітряних цілей.

ППО працювала у багатьох областях України. Ворог атакував об’єкти генерації та передачі електроенергії. Зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури у кількох областях.

Через атаку по Україні ввели графіки аварійних відключень світла. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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