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Россия обстреляла ТЭС: серьезно повреждено оборудование станций

Фото: Россия обстреляла украинские ТЭС 17 ноября (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в воскресенье, 17 ноября, обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК. Оборудование станций повреждено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В результате атак было серьезно повреждено оборудование станций. После окончания обстрелов работники предприятий оперативно приступили к устранению последствий и возобновлению работы оборудования.

Отмечается, что это уже восьмая на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.

 

Атака на энергетику

Сегодня оккупанты выпустили по Украине около 120 ракет и 90 дронов. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей.

ПВО работала во многих областях Украины. Враг атаковал объекты генерации и передачи электроэнергии. Зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях.

Из-за атаки по Украине ввели графики аварийных отключений света. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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