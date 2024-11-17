Россия обстреляла ТЭС: серьезно повреждено оборудование станций

Атака на энергетику

Сегодня оккупанты выпустили по Украине около 120 ракет и 90 дронов. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей.

ПВО работала во многих областях Украины. Враг атаковал объекты генерации и передачи электроэнергии. Зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях.

Из-за атаки по Украине ввели графики аварийных отключений света. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.