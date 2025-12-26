Росія застосовує "Калібри" періодично: Плетенчук назвав причину

"Підтверджень масових запусків "Калібрів" наразі немає. Щодо застосування сьогодні - верифікація досі триває. Я поки не готовий підтвердити. Можливо, було в обмеженій кількості", - наголосив речник ВМС ЗСУ.

Він уточнив, що попередніх пусків з Каспійського моря також підтверджень немає.

За словами Плетенчука, погодні умови та технічний стан носіїв обмежують можливості РФ.

"Зараз застосовувати набагато складніше, тому що навіть маючи можливість вийти в море, а вона в них обмежена і без штормів, застосувати, коли в тебе три-чотири і більше балів, фактично вже неможливо", - пояснив він.

Росія також стикається з проблемами обслуговування та логістики.

"Відбувається, звісно, і знос, враховуючи те, що обслуговувати всі ці одиниці доволі складно", - підкреслив речник.

Плетенчук зазначив, що ефективність ракет суттєво знизилася. Засоби ППО за період повномасштабного вторгнення набули відповідного досвіду і устаткувань, щоб протидіяти такому типу ракет.

Незважаючи на труднощі, РФ усе ще має носії у Чорному морі.

"Принаймні сім носіїв у Чорному морі вони досі мають, і при цьому ми з вами бачимо застосування два-три рази на місяць максимум", - додав Плетенчук.

Раніше Росія намагалася використовувати "Калібри" для тиску на Україну та блокади морських шляхів, проте ВМС ЗСУ забезпечують роботу українського морського коридору.

Зменшення інтенсивності запусків та технічні проблеми РФ знижують загрозу для критичної інфраструктури України, демонструючи обмеженість їхньої морської операційної здатності.