Россия применяет "Калибры" периодически: Плетенчук назвал причину

Россия запускает крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря в ограниченном количестве из-за технических трудностей и неблагоприятных погодных условий. Эффективность этих ракет снизилась по сравнению с началом полномасштабного вторжения.
Об этом заявил спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Подтверждений массовых запусков "Калибров" пока нет. Относительно применения сегодня - верификация до сих пор продолжается. Я пока не готов подтвердить. Возможно, было в ограниченном количестве", - подчеркнул представитель ВМС ВСУ.
Он уточнил, что предыдущих пусков из Каспийского моря также подтверждений нет.
По словам Плетенчука, погодные условия и техническое состояние носителей ограничивают возможности РФ.
"Сейчас применять гораздо сложнее, потому что даже имея возможность выйти в море, а она у них ограничена и без штормов, применить, когда у тебя три-четыре и более баллов, фактически уже невозможно", - пояснил он.
Россия также сталкивается с проблемами обслуживания и логистики.
"Происходит, конечно, и износ, учитывая то, что обслуживать все эти единицы довольно сложно", - подчеркнул спикер.
Плетенчук отметил, что эффективность ракет существенно снизилась. Средства ПВО за период полномасштабного вторжения приобрели соответствующий опыт и оборудование, чтобы противодействовать такому типу ракет.
Несмотря на трудности, РФ все еще имеет носители в Черном море.
"По крайней мере семь носителей в Черном море они до сих пор имеют, и при этом мы с вами видим применение два-три раза в месяц максимум", - добавил Плетенчук.
Ранее Россия пыталась использовать "Калибры" для давления на Украину и блокады морских путей, однако ВМС ВСУ обеспечивают работу украинского морского коридора.
Уменьшение интенсивности запусков и технические проблемы РФ снижают угрозу для критической инфраструктуры Украины, демонстрируя ограниченность их морской операционной способности.
Напомним, Плетенчук отметил, что технически корабли Черноморского флота РФ способны запускать "Калибры" прямо из порта. Он также добавил, что порт в Новороссийске остается опасным для российских кораблей, ведь украинские защитники могут поразить их даже в гавани.
Также Плетенчук рассказал о новых подробностях удара по подводной лодке "Варшавянка" в Новороссийске. По его словам, операция была сложной из-за хорошо защищенной базы, а в последнее время Россия избегала держать свои корабли и подводные лодки в Черном море из-за высокого риска поражения.