Росія обходить українську ППО завдяки Білорусі, - Зеленський

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

"Що стосується російських "Шахедів", передусім атаки на Ковель останнім часом. Ми зараз розбирали на Ставці", - сказав Зеленський.

За словами президента, сьогодні він провів Ставку верховного головнокомандувача, яка була присвячена атакам російських дронів, а також захисту і відповідям України.

"Є проблема в тому, що вони бачать наші рубежі, рубежі перехоплювачів, якими ми непогано працюємо, і хочуть їх обходити. Обходять вони їх завдяки, до речі, і Білорусі, і білоруській землі, і технічно завдяки Білорусі також. Це серйозне питання. Я поставив всі задачі, на наступну Ставку будуть відповіді", - зазначив Зеленський.