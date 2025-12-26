Росіяни вдарили ракетою по Умані: є постраждалі, серед них - діти

Російські війська вдень 26 грудня завдали ракетного дару по Умані у Черкаській області. Постраждали шестеро людей, серед них - двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

Також, за його словами, є руйнації житлової інфраструктури. На місці ворожого удару працюють усі необхідні служби.

"Ближче до полудня ворог завдав ракетного удару по місту. На зараз маємо шістьох травмованих. Серед них - двоє дітей. Усім надають потрібну допомогу.", - повідомив Табурець.

Обстріл України 26 грудня

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, у ніч на 26 грудня Росія атакувала Україну, застосувавши балістичну ракету "Іскандер-М" та 99 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 73 ворожі безпілотники.

Зокрема, російські війська всю ніч завдавали ударів по енергетичній на портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки є пошкодження та перебої зі світлом.

Під ударами російських безпілотників також опинився і термінал на Миколаївщині. Пошкоджене судно під прапором Ліберії.

Також відомо, що ворог атакував два енергооб'єкти ДТЕК на півдні Одеської області. Пошкодження значні. Для відновлення обладнання потрібен час.

Окрім того, окупанти вдарили по залізничій станції у Ковелі. Пошкоджено локомотив та вантажний вагон.

Також росіяни атакували Миколаїв та передмістя кількома ударними дронами, попередньо типу "Молнія". Внаслідок обстрілу частина Миколаївського району залишилася без світла.