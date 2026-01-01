Росія у новорічну ніч запустила по Україні понад 200 дронів: скільки збила ППО

У новорічну ніч, 1 січня, Росія атакувала Україну, застосувавши 205 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, з 18:00 31 грудня до ранку 1 січня росіяни атакували Україну 205-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово - РФ, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Криму, Донецьк. Близько 130 із них "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 176 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 15 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!" - попереджають Повітряні сили.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч з 31 грудня на 1 січня масовано атакували Україну дронами. Під ударом вже опинилися Луцьк, Одеса та Суми.
Зокрема, російській війська атакували Волинську область усю новорічну ніч. Через обстріл енергетики без світла залишились понад 103 тисячі абонентів.
Також перед боєм курантів у новорічну ніч росіяни вкотре за добу завдали ударів по Запоріжжю, в результаті чого п'ятеро осіб постраждали, серед яких - підліток.