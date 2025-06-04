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Росія незадоволена посередництвом Туреччини: Зеленський пояснив чому

Україна, Середа 04 червня 2025 17:52
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Росія незадоволена посередництвом Туреччини: Зеленський пояснив чому Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Російська делегація залишилась незадоволеною турецьким посередництвом у перемовинах. Їх неприязнь лише посилилась після зміни формату виступів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Чесно кажучи, вони не дуже задоволені турецьким посередництвом. Як це відбувалося? За турецького посередництва перша наша зустріч у Стамбулі була… По-перше, вони викинули американців, тому на другій зустрічі в Стамбулі сильного представництва Америки не було, якщо порівняти, хто з Америки в той раз і хто представляв зараз - ніхто, це правда", - зауважив зеленський.

Він пояснив, що спочатку всі були конструктивно налаштовані, а потім побачили, що роблять росіяни.

"Далі... Туреччина надала слово російській стороні в першому Стамбулі. У мене немає претензій. І росіяни почали довгу історичну пам'ятку аж до Петра I у своєму стилі, забираючи час, щоб сказати, вели перемовини й от вам обмін. Ок, усі це пережили", - зауважив президент.

Водночас він розповів, що вже під час другої зустрічі турецька сторона першим дала слово саме українській делегації.

"На другий раз турецька сторона першим нам дала слово і ми перейшли до конкретики, до адженди. Росіяни потім знову всіх повертали в історичний екскурс. Але що важливо знати. Росіяни згідно нашої інформації дуже незадоволені поведінкою Туреччини. Розумієте, царі і боги", - підсумував президент.

"Меморандум" Росії

Нагадаємо, що цього понеділка, 2 червня, у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між делегаціями України та Росії.

Як повідомило джерело РБК-Україна, Росія через посередництво Туреччини передала Україні свій "меморандум", у якому викладена позиція Москви щодо умов миру та можливого припинення вогню.

Варто додати, що американські чиновники висловили розчарування щодо цих умов перемир’я. За даними ABC News, анонімні джерела вказують, що виконання таких вимог є нездійсненним.

Раніше сьогодні український президент обговорив кілька пунктів цього документа і наголосив, що вже перший пункт "меморандуму" Росії є ультиматумом.

В цілому Зеленський відкинув "меморандум" РФ, схарактеризувавши його як політичний спам і піар, що спрямований на внутрішню аудиторію.

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