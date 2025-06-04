Росія незадоволена посередництвом Туреччини: Зеленський пояснив чому

Російська делегація залишилась незадоволеною турецьким посередництвом у перемовинах. Їх неприязнь лише посилилась після зміни формату виступів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Чесно кажучи, вони не дуже задоволені турецьким посередництвом. Як це відбувалося? За турецького посередництва перша наша зустріч у Стамбулі була… По-перше, вони викинули американців, тому на другій зустрічі в Стамбулі сильного представництва Америки не було, якщо порівняти, хто з Америки в той раз і хто представляв зараз - ніхто, це правда", - зауважив зеленський.

Він пояснив, що спочатку всі були конструктивно налаштовані, а потім побачили, що роблять росіяни.

"Далі... Туреччина надала слово російській стороні в першому Стамбулі. У мене немає претензій. І росіяни почали довгу історичну пам'ятку аж до Петра I у своєму стилі, забираючи час, щоб сказати, вели перемовини й от вам обмін. Ок, усі це пережили", - зауважив президент.

Водночас він розповів, що вже під час другої зустрічі турецька сторона першим дала слово саме українській делегації.

"На другий раз турецька сторона першим нам дала слово і ми перейшли до конкретики, до адженди. Росіяни потім знову всіх повертали в історичний екскурс. Але що важливо знати. Росіяни згідно нашої інформації дуже незадоволені поведінкою Туреччини. Розумієте, царі і боги", - підсумував президент.