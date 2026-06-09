Росія непомітно модернізувала "Калібри", але є важливий нюанс

Українські фахівці розібрали нову ракету РФ "Калібр" до гвинтика і виявили дві суттєві зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Військові інженери та науковці провели детальний аналіз кількох ракет "Калібр" 3М14, які були збиті українською протиповітряною обороною.

Для дослідження ракети повністю розібрали, перевірили всі вузли та електронні компоненти, а також склали повну схему їхньої роботи.

Які дві головні зміни виявили експерти

За даними Міноборони, під час повномасштабної війни ракети зазнали двох важливих змін:

отримали касетну бойову частину;

знову почали використовувати імпортну електроніку.

Фахівці зазначають, що раніше російська оборонна промисловість намагалася перейти на власні електронні компоненти, однак у ракетах, виготовлених у 2025 році, знову виявили значну кількість деталей іноземного виробництва.

У Міноборони припускають, що російські аналоги могли поступатися за якістю та точністю.

Чому змінилася бойова частина

Навесні 2026 року в збитих "Калібрах" вперше зафіксували касетну бойову частину.

Раніше ракети оснащувалися осколково-фугасними зарядами. Усередині таких боєголовок міститься близько 3600 металевих уламків, які під час вибуху розлітаються на великій площі.

Нова касетна конструкція дозволяє уражати більшу територію. За оцінкою експертів, російські конструктори могли адаптувати ракету для атак по аеродромах, відкритих позиціях та інших розосереджених цілях.

Дослідження нової бойової частини тривають.

З чого складається "Калібр"

Ракета має кілька основних елементів:

стартовий двигун;

маршовий двигун;

апаратурний відсік;

бойову частину;

паливні баки;

систему наведення.

Довжина ракети залежно від модифікації становить від 6 до 8 метрів, а маса бойової частини сягає 450 кілограмів.

Фрото: технічні характеристики ракет "Калібр" (mod.gov.ua)

Виробництво "Калібрів" розпочалося ще на початку 2000-х років, однак українські фахівці знайшли в окремих вузлах маркування деталей, розроблених ще у 1980-х роках.

Як ракета знаходить ціль

Для наведення "Калібр" використовує одразу кілька систем:

супутникову навігацію;

інерційну систему;

радіовисотомір;

радіолокаційну головку самонаведення.

Маршрут польоту закладається заздалегідь і враховує рельєф місцевості.

Окрему увагу спеціалісти звернули на навігаційну систему СН-99. За даними Міноборони, її розробили в українському місті Сміла ще у 2000-х роках. Після цього виробництво налагодили в Росії.

Скільки іноземних деталей містить ракета

Аналіз показав, що електроніка головки самонаведення більш ніж на 80-90% складається з компонентів іноземного виробництва.

У Міноборони повідомили, що всі такі деталі вдалося ідентифікувати за маркуванням.

Також встановлено виробників електроніки, конструкторів та менеджерів, причетних до створення "Калібрів". Ці дані використовуватимуть для подальшої санкційної роботи.

Фото: ракета "Калібр" має 3 600 уражаючих елементів (mod.gov.ua)

Чому "Калібри" вдається збивати

"Калібр" належить до дозвукових крилатих ракет. Саме це вважається однією з його головних вразливостей.

Під час польоту ракета намагається триматися максимально низько:

над водою - до 20 метрів;

над сушею - близько 150 метрів.

Попри це, дозвукова швидкість дозволяє українським силам ППО успішно перехоплювати такі цілі.