Росія навряд чи зможе розмістити ядерну боєголовку в космосі, - Reuters

За даними американської розвідки, зброя космічного базування, яку може розробляти Росія, скоріш за все, є ядерним пристроєм для засліплення, глушіння або спалювання електроніки всередині супутників, а не вибуховою ядерною боєголовкою для їхнього збиття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерело агентства зазначило, що Вашингтон отримав нові розвідувальні дані, пов'язані з російським ядерним потенціалом і спробами розробити зброю космічного базування. Згідно з ними, нові російські можливості не становлять нагальної загрози для Сполучених Штатів.

Аналітики, які відстежують російські космічні програми, зазначили, що космічна загроза - це, ймовірно, не ядерна боєголовка, а скоріше потужний пристрій, що потребує ядерної енергії для низки атак на супутники. Це можуть бути глушилки сигналів, зброя, здатна засліплювати датчики зображення, або ж електромагнітні імпульси, здатні вивести з ладу всю електроніку супутників у певному орбітальному регіоні.

"Те, що Росія розробляє систему, яка живиться від ядерного джерела ... і має можливості радіоелектронної боротьби на орбіті, більш вірогідно, ніж теорія про те, що Росія розробляє зброю з ядерною боєголовкою", - сказав виконавчий директор адвокаційної групи Асоціації з контролю над озброєннями Деріл Кімбелл.

У доповіді Розвідувального управління Міністерства оборони США за 2023 рік зазначається, що Росія розробляє цілу низку озброєнь, призначених для ураження окремих супутників, а також, імовірно, розробляє "більш потужні системи, які поширюють загрозу на структури всіх супутників".

Примарна загроза

У 2021 році Росія, слідом за США, Китаєм та Індією, випробувала руйнівну протисупутникову ракету на одному зі своїх старих супутників, розірвавши його на тисячі уламків, які залишилися на земній орбіті. Однак вибух ядерної боєголовки в космосі виглядав би зовсім інакше.

Брайан Віден, аналітик Фонду "Безпечний світ", заявив, що Росія підірве довіру до себе, якщо підірве ядерну зброю в космосі, що може мати глибокі наслідки як для військових, так і для комерційних супутників.

"Росіяни 40 років в ООН звинувачували Америку в бажанні озброїти космос і розмістити там зброю, й обіцяючи, що вони ніколи цього не зроблять. Якщо вони це зроблять (підірвуть ядерний пристрій в космосі), то втратять усе. Всі країни, які підтримують росіян через вторгнення в Україну й обходять санкції, відвернуться від Москви", - сказав Віден.

Аналітики кажуть, що антисупутникова зброя може вивести з ладу військові та комерційні комунікації, підірвати здатність збройних сил діяти, а також системи глобального позиціонування (GPS), якими користуються усі - від водіїв Uber до служб доставки їжі.

"Росіяни думають, що ми сліпі, якщо не маємо доступу до наших супутників, і це, мабуть, правда. Наша здатність покладатися на супутники є великою перевагою в потенційній конфронтації, але також і великою вразливістю", - сказав Reuters колишній співробітник американської розвідки.

Загроза розміщення Росією ядерної зброї у космосі

У середу, 14 лютого, голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер заявив про серйозну загрозу національній безпеці США, оскільки за даними розвідки, Росія планує розмістити ядерну зброю в космосі.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив цю інформацію.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс завжди відстежує всі потенційні випробування у всіх галузях та обмінюється даними між усіма союзниками.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що озвучена загроза є потенційною, а не активною спроможністю.

Президент Джо Байден доручив своїй Адміністрації провести переговори з Росією у питанні щодо можливого випробування ядерної зброї в космосі.

Кремль відкинув ці попередження США, назвавши їх "злісною вигадкою".

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