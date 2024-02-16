Россия вряд ли сможет разместить ядерную боеголовку в космосе, - Reuters

По данным американской разведки, разрабатываемое Россией оружие космического базирования, скорее всего, является ядерным устройством для ослепления, глушения либо сжигания электроники внутри спутников, а не взрывной ядерной боеголовкой для их сбивания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источник агентства отметил, что Вашингтон получил новые разведывательные данные, связанные с российским ядерным потенциалом и попытками разработать оружие космического базирования. Согласно им, новые российские возможности не представляют насущной угрозы для Соединенных Штатов.

Аналитики, которые отслеживают российские космические программы, отметили, что космическая угроза - это, вероятно, не ядерная боеголовка, а скорее мощное устройство, требующее ядерной энергии для ряда атак на спутники. Это могут быть глушилки сигналов, оружие, способное ослеплять датчики изображения, или электромагнитные импульсы, способные вывести из строя всю электронику спутников в определенном орбитальном регионе.

"То, что Россия разрабатывает систему, которая питается от ядерного источника ... и имеет возможности радиоэлектронной борьбы на орбите, более вероятно, чем теория о том, что Россия разрабатывает оружие с ядерной боеголовкой", - сказал исполнительный директор адвокационной группы Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбелл.

В докладе Разведывательного управления Министерства обороны США за 2023 год отмечается, что Россия разрабатывает целый ряд вооружений, предназначенных для поражения отдельных спутников, а также, вероятно, разрабатывает "более мощные системы, которые распространяют угрозу на структуры всех спутников".

Призрачная угроза

В 2021 году Россия, вслед за США, Китаем и Индией, испытала разрушительную противоспутниковую ракету на одном из своих старых спутников, разорвав его на тысячи обломков, которые остались на земной орбите. Однако взрыв ядерной боеголовки в космосе выглядел бы совсем иначе.

Брайан Виден, аналитик Фонда "Безопасный мир", заявил, что Россия подорвет доверие к себе, если взорвет ядерное оружие в космосе, что может иметь серйозные последствия как для военных, так и для коммерческих спутников.

"Русские 40 лет в ООН обвиняли Америку в желании вооружить космос и разместить там оружие, и обещая, что они никогда этого не сделают. Если они это сделают (взорвут ядерное устройство в космосе), то потеряют все. Все страны, которые поддерживают россиян из-за вторжения в Украину и обходят санкции, отвернутся от Москвы", - сказал Венд.

Аналитики говорят, что антиспутниковое оружие может вывести из строя военные и коммерческие коммуникации, подорвать способность вооруженных сил действовать, а также системы глобального позиционирования (GPS), которыми пользуются все - от водителей Uber до служб доставки еды.

"Россияне думают, что мы слепы, если не имеем доступа к нашим спутникам, и это, пожалуй, правда. Наша способность полагаться на спутники является большим преимуществом в потенциальной конфронтации, но также и большой уязвимостью", - сказал Reuters бывший сотрудник американской разведки.

Угроза размещения Россией ядерного оружия в космосе

В среду, 14 февраля, председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер заявил о серьезной угрозе национальной безопасности США, поскольку по данным разведки, Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил эту информацию.

В то же время, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс всегда отслеживает все потенциальные испытания во всех областях и обменивается данными между всеми союзниками.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что озвученная угроза является потенциальной, а не активной способностью.

Президент Джо Байден поручил своей Администрации провести переговоры с Россией в вопросе о возможном испытании ядерного оружия в космосе.

Кремль отверг эти предупреждение США, назвав их "злобной выдумкой".

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