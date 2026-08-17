Россия наращивает производство реактивных дронов: почему обычные "Шахеды" уже менее эффективны

Россия переходит к более массовому применению реактивных беспилотников, компенсируя тем самым падение эффективности классических "Шахедов" во время массированных атак.

Об этом говорится в материале "Реактивные дроны РФ: смогут ли они вытеснить обычные БПЛА и как отвечает Украина" .

Почему Россия делает ставку на реактивные дроны

По словам старшего аналитика Украинского центра безопасности и сотрудничества Антона Земляного, этот переход уже происходит: Россия все активнее налаживает массовое производство реактивных дронов и дронов-ракет и чаще применяет их для ударов по украинской территории. Причина - снижение эффективности обычных "Шахедов", которые уже не выполняют ту функцию, что в начале массового применения.

Реактивные средства поражения - и новые версии "Герани", и дроны-ракеты вроде "Бандероли" должны позволить россиянам сократить время подлета и усложнить работу украинской эшелонированной ПВО. Их преимущество для врага – в сочетании скорости, дальности и относительно невысокой стоимости по сравнению с классическими крылатыми ракетами.

Что сдерживает масштабирование

Несмотря на это, сделать реактивные дроны такими же массовыми, как обычные "Шахеды", сложнее из-за их технологичности и стоимости компонентов.

Главное ограничение – производство турбореактивных двигателей, которые дороже и сложнее в выпуске, чем обычные. По оценке Каткова, поставки таких двигателей в значительной степени зависят от китайских частных компаний.

Вторая проблема – композитные материалы для корпуса дрона: Россия испытывает трудности с их производством и зависит от импорта отдельных компонентов и химических соединений.

По прогнозу главного редактора Defence Express Олега Каткова, Москва может повторить путь, проделанный с двигателями для обычных "Шахедов": сначала закупать готовые за рубежом, а затем постепенно налаживать их производство внутри страны, а также договариваться с китайскими производителями об упрощении конструкции двигателей.

В то же время, отмечает Земляной, это не значит, что Россия не сможет наращивать выпуск реактивных дронов - наоборот, постепенное масштабирование уже происходит.