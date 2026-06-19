Росія не напала б на Україну, якби її не вигнали з G8, - Трамп

За словами Трампа, відповідальність за розпад формату "Великої вісімки" лежить на Бараку Обамі.

"Їм слід було зберегти "Велику вісімку". Ймовірно, війни з Росією і Україною не було б, якби вони це зробили, але Обама не хотів бачити Путіна там", – заявив Трамп.

"Раніше це була "Велика вісімка". Було б набагато краще, якби вони зберегли її у такому вигляді", – додав він.