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Россия не напала бы на Украину, если бы ее не исключили из G8, - Трамп

22:54 19.06.2026 Пт
1 мин
Россию исключили из состава G8 из-за оккупации Крыма
aimg Валерия Абабина
Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Россия бы не напала на Украину, если бы при администрации президента США Барака Обамы ее не исключили из G8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Дональда Трампа в The Axios Show

По словам Трампа, ответственность за распад формата "Большой восьмерки" лежит на Бараке Обаме.

"Им следовало сохранить "Большую восьмерку". Вероятно, войны с Россией и Украиной не было бы, если бы они это сделали, но Обама не хотел видеть Путина там", - заявил Трамп.

"Раньше это была "Большая восьмерка". Было бы гораздо лучше, если бы они сохранили ее в таком виде", - добавил он.

Напомним, Трамп высказывает эту позицию не впервые - в июне 2025 года он сделал аналогичное заявление, обвинив Обаму и бывшего премьер-министра Канады Трюдо в исключении России из "Большой восьмерки".

Россию исключили из "Большой восьмерки" в июне 2014 года после оккупации Крыма. Саммит, который должен был состояться в Сочи, лидеры семи государств бойкотировали и провели встречу без Путина.

На недавнем саммите G7 Трамп признал ослабление позиций Путина в отношении Украины и заявил о возобновлении санкций против российского нефтяного сектора.

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