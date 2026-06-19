Россия не напала бы на Украину, если бы ее не исключили из G8, - Трамп

По словам Трампа, ответственность за распад формата "Большой восьмерки" лежит на Бараке Обаме.

"Им следовало сохранить "Большую восьмерку". Вероятно, войны с Россией и Украиной не было бы, если бы они это сделали, но Обама не хотел видеть Путина там", - заявил Трамп.

"Раньше это была "Большая восьмерка". Было бы гораздо лучше, если бы они сохранили ее в таком виде", - добавил он.