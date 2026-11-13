Росія намагатиметься створити власний аналог Starlink, але відстає від планів, - Апостол

Відповідаючи на запитання про перспективи російської супутникової системи, він зазначив, що країна-агресорка має технологічні труднощі з реалізацією відповідного проєкту.

Водночас командувач ДШВ не виключає, що росіянам зрештою вдасться досягти поставленої мети.

"Я думаю, що це питання часу. Вони його дотиснуть. Не так швидко, як вони собі хотіли", - наголосив Апостол.

Нагадаємо, Reuters повідомило, що РФ вже застосовує власну супутникову систему "Рассвет" для військового зв'язку над Україною.