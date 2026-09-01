Російський аналог Starlink провалився. В ISW розповіли про долю супутників "Рассвет"

Друга партія російських супутників "Рассвет" не змогла піднятися на потрібну висоту в космосі. Це вже черговий провал Москви у спробах швидко створити власний аналог Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Жоден супутник другої партії не долетів куди треба

Другу партію з 16 супутників "Рассвет" запустили 19 липня. Станом на 31 серпня жоден з них не досяг запланованої робочої висоти 550 кілометрів. Дані наводить супутниковий трекер N2YO.

Більшість апаратів опинилися на висоті від 300 до 400 кілометрів - це значно нижче за заплановані 870 кілометрів. Деякі супутники вже втрачають орбіту, а щонайменше два, за наявною інформацією, прямують до входження в атмосферу Землі.

Проблема в тім, що чим нижче летить супутник, тим коротший у нього термін роботи. На малій висоті апарат сильніше гальмує атмосфера, тому пальне витрачається швидше.

Із першої партії, запущеної 24 березня, на потрібну висоту вийшли 12 із 16 апаратів. Станом на кінець серпня вони все ще тримаються на позначці 550 кілометрів.

Ці 12 супутників дають російським військам до півтори години зв'язку з наземними терміналами двічі на добу над територією України.

Чому Росія поспішає з розгортанням

Росія втратила доступ до зв'язку Starlink 1 лютого. Саме тому вона зробила ставку на власну систему "Рассвет" і, ймовірно, прискорила терміни її створення.

Провал другої партії свідчить, що Москва не була готова до такого темпу розгортання. Тому найближчим часом варто очікувати нових затримок.

При цьому вже наявне угруповання все одно становить загрозу для України. Воно дозволяє російським військам точніше наводити дистанційно керовані безпілотники навіть у ті короткі вікна, коли супутниковий зв'язок працює.

Скільки супутників ще потрібно Росії

Аерокосмічна компанія "Бюро 1440", яка розробляє "Рассвет", заявляла про плани провести ще "десятки" запусків і додати "сотні" нових апаратів.

Росії потрібно щонайменше від 200 до 300 працездатних супутників для стабільного цілодобового зв'язку над Україною.

Досягти цього швидко в Росії навряд чи вийде. Причина - брак ракет-носіїв:

для запусків Росія використовує дорогу та дефіцитну ракету "Союз-2.1б"

з 2022 року відбулося лише шість-вісім запусків цієї ракети

за такого темпу Росія зможе вивести на орбіту максимум 128 супутників за чотири роки

станом на серпень 2026 року стійких робочих висот досягли лише 37,5 відсотка запущених апаратів "Рассвет"

Україна б'є по виробництву та запусках

Українські війська атакували ракетно-космічний центр "Прогрес" у ніч на 15 серпня. Це підприємство випускає ракети-носії типу "Союз".

23 серпня Україна також спробувала завдати удару по космодрому Плесецьк - за два дні до того, як звідти запустили ракету "Союз-2.1б" з супутником ГЛОНАСС-К1 для російського аналога GPS.

Саме з Плесецька Росія запускала обидві партії супутників "Рассвет". Тому удари по цьому об'єкту можуть загрожувати не лише виробництву ракет, а й самій можливості Росії запускати нові апарати.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що проєкт "Рассвет" вартістю близько 6,1 мільярда доларів реалізує приватна компанія "Бюро 1440", за якою стоять ресурси великого X Holding та зв'язки зі спецслужбами Росії.