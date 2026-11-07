Російський Starlink уже працює над Україною, у ГУР пояснили, чим це загрожує
Росія вже застосовує власну супутникову систему "Рассвет" для військового зв'язку над Україною. Так окупанти намагаються зробити ударні дрони точнішими і стійкішими до засобів радіоелектронної боротьби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, якому надали заяву в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
За даними ГУР, цього року Росія вивела на орбіту 32 супутники "Рассвет" двома партіями, у березні та липні. Для порівняння, мережа Starlink компанії SpaceX налічує понад 10 тисяч супутників.
До кінця 2026 року Москва планує нові запуски, щоб розширити покриття і поступово наблизитися до повноцінної системи низькоорбітального зв'язку. Координатор проєкту, компанія "Бюро 1440", розраховує до 2035 року створити угруповання з понад 900 супутників.
У ГУР пояснили, що "Рассвет" може забезпечити двосторонній обмін даними з безпілотниками над Україною. Розвідувальні дрони зможуть передавати дані в реальному часі, а оператори - змінювати маршрут ударних дронів під час польоту.
Так дрони зможуть реагувати на зміну розташування цілі або обходити ППО.
"У довшій перспективі це може підвищити ефективність ударних і розвідувальних БпЛА та ускладнити їхнє перехоплення засобами РЕБ і радіоелектронної розвідки", - заявив речник ГУР Андрій Юсов.
Водночас, за словами Юсова, супутників поки недостатньо для безперервного покриття території України. Зв'язок з'являється періодично, коли супутники пролітають над потрібними районами.
Російський проєкт "Рассвет" має серйозні технічні проблеми. 30 жовтня один із супутників системи, Rassvet-3 №17, зійшов з орбіти і згорів в атмосфері, пропрацювавши в космосі менше трьох місяців. За оцінкою Defense Express, апарат, імовірно, не зміг увімкнути двигун для корекції орбіти.
Його запустили 19 липня з космодрому Плесецьк у складі другої партії. Ще у вересні повідомлялося, що ця партія не змогла піднятися на потрібну висоту. Хто стоїть за створенням російського аналога Starlink і які в нього слабкі місця, РБК-Україна розповідало в окремому матеріалі.