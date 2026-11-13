Россия будет пытаться создать собственный аналог Starlink, но отстает от планов, - Апостол

Россия будет продолжать попытки развернуть собственную систему спутниковой связи типа Starlink, однако для реализации этого проекта, вероятно, понадобится больше времени, чем россияне планировали.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил командующий ДШВ Олег Апостол во время встречи с журналистами.
Отвечая на вопрос о перспективах российской спутниковой системы, он отметил, что страна-агрессор испытывает технологические трудности с реализацией соответствующего проекта.
В то же время командующий ДШВ не исключает, что россиянам в конце концов удастся достичь поставленных целей.
"Я думаю, что это вопрос времени. Они его дожмут. Не так быстро, как они себе хотели", - подчеркнул Апостол.
Напомним, Reuters сообщило, что РФ уже применяет собственную спутниковую систему "Рассвет" для военной связи над Украиной.
Отметим, российский проект "Рассвет" был запущен 19 июля с космодрома Плесецк в составе второй партии. В сентябре сообщалось, что эта партия не смогла подняться на нужную высоту.
Кто стоит за созданием российского аналога Starlink и какие у него слабые места - читайте в материале РБК-Украина.