Россия будет пытаться создать собственный аналог Starlink, но отстает от планов, - Апостол

Отвечая на вопрос о перспективах российской спутниковой системы, он отметил, что страна-агрессор испытывает технологические трудности с реализацией соответствующего проекта.

В то же время командующий ДШВ не исключает, что россиянам в конце концов удастся достичь поставленных целей.

"Я думаю, что это вопрос времени. Они его дожмут. Не так быстро, как они себе хотели", - подчеркнул Апостол.

Напомним, Reuters сообщило, что РФ уже применяет собственную спутниковую систему "Рассвет" для военной связи над Украиной.