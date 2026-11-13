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Россия будет пытаться создать собственный аналог Starlink, но отстает от планов, - Апостол

11:35 13.11.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: командующий ДШВ Олег Апостол (facebook.com/uaairborne)

Россия будет продолжать попытки развернуть собственную систему спутниковой связи типа Starlink, однако для реализации этого проекта, вероятно, понадобится больше времени, чем россияне планировали.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил командующий ДШВ Олег Апостол во время встречи с журналистами.

Отвечая на вопрос о перспективах российской спутниковой системы, он отметил, что страна-агрессор испытывает технологические трудности с реализацией соответствующего проекта.

В то же время командующий ДШВ не исключает, что россиянам в конце концов удастся достичь поставленных целей.

"Я думаю, что это вопрос времени. Они его дожмут. Не так быстро, как они себе хотели", - подчеркнул Апостол.

Напомним, Reuters сообщило, что РФ уже применяет собственную спутниковую систему "Рассвет" для военной связи над Украиной.

Отметим, российский проект "Рассвет" был запущен 19 июля с космодрома Плесецк в составе второй партии. В сентябре сообщалось, что эта партия не смогла подняться на нужную высоту.

Кто стоит за созданием российского аналога Starlink и какие у него слабые места - читайте в материале РБК-Украина.

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