Росія намагається зробити "Шахеди" зі штучним інтелектом. The Guardian пояснило мету

Росіяни намагаються створити рої БпЛА, в яких дрони будуть спілкуватися і координувати атаки таким чином, щоб придушити українську ППО.

Видання повідомляє, що Росія наразі вже створила два заводи з виробництва характерних дельтакрилих безпілотників Shahed 136, які в Москві називають "Герань-2".

За словами джерела в уряді в Києві, виробництво дронів складає "сотні на тиждень".

Водночас The Guardian зауважило, що Росія постійно модифікує безпілотники, намагаючись зробити їх більш смертоносними. Раніше цього місяця українські військові опублікували відео термобаричної боєголовки, яка при детонації створює вогняну хмару з температурою близько 2000С і вважається особливо смертоносною, якщо вона вибухає всередині будівель.

Ба більше, видання повідомляє, що ведуться роботи з впровадження штучного інтелекту для створення "роїв безпілотників" в яких "Шахеди" спілкуються і координують атаки таким чином, щоб подолати протиповітряну оборону.

Однак досі неясно, наскільки ефективною може виявитися ця технологія.