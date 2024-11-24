Россия пытается сделать "Шахеды" с искусственным интеллектом. The Guardian объяснило цель

Армия Российской Федерации пытается совершить "Шахеды" с искусственным интеллектом. Их цель - создать рои беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Россияне пытаются создать рои БпЛА, в которых дроны будут общаться и координировать атаки таким образом, чтобы подавить украинскую ПВО.
Издание сообщает, что Россия уже создала два завода по производству характерных дельтакрылых беспилотников Shahed 136, которые в Москве называют "Герань-2".
По словам источника в правительстве в Киеве, производство дронов составляет "сотни в неделю".
В то же время, The Guardian отметило, что Россия постоянно модифицирует беспилотники, пытаясь сделать их более смертоносными. Ранее в этом месяце украинские военные опубликовали видео термобарической боеголовки, которая при детонации создает огненное облако с температурой около 2000С и считается особенно смертоносным, если оно взрывается внутри зданий.
Более того, издание сообщает, что ведутся работы по внедрению искусственного интеллекта для создания "роев беспилотников" в которых "Шахеды" общаются и координируют атаки таким образом, чтобы преодолеть противовоздушную оборону.
Однако до сих пор неясно, насколько эффективной может оказаться эта разработка.
Напомним, что сегодня ночью россияне совершили очередную атаку дронов на столицу.
Силами и средствами ПВО были сбиты все беспилотники, которые российские оккупанты запустили в направлении Киева во время воздушной атаки.
РБК-Украина писала, что в Киевской области работает ПВО из-за вражеских дронов-камикадзе. После этого воздушная тревога была объявлена также в Киеве.
Уже около полшестого в Киеве было слышно взрывы на фоне вражеской дроновой атаки. Военные предупреждали о движении БПЛА врага по направлению к столице.
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