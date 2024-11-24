Россия пытается сделать "Шахеды" с искусственным интеллектом. The Guardian объяснило цель

Россияне пытаются создать рои БпЛА, в которых дроны будут общаться и координировать атаки таким образом, чтобы подавить украинскую ПВО.

Издание сообщает, что Россия уже создала два завода по производству характерных дельтакрылых беспилотников Shahed 136, которые в Москве называют "Герань-2".

По словам источника в правительстве в Киеве, производство дронов составляет "сотни в неделю".

В то же время, The Guardian отметило, что Россия постоянно модифицирует беспилотники, пытаясь сделать их более смертоносными. Ранее в этом месяце украинские военные опубликовали видео термобарической боеголовки, которая при детонации создает огненное облако с температурой около 2000С и считается особенно смертоносным, если оно взрывается внутри зданий.

Более того, издание сообщает, что ведутся работы по внедрению искусственного интеллекта для создания "роев беспилотников" в которых "Шахеды" общаются и координируют атаки таким образом, чтобы преодолеть противовоздушную оборону.

Однако до сих пор неясно, насколько эффективной может оказаться эта разработка.