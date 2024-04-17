Росія намагається змусити українців покинути Харків, - Bloomberg
Посилені атаки на Харків з боку Росії є способом примусити місцевих жителів до евакуації, бо наразі Кремль не має достатньо сил для наступу на місто з метою його захоплення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Останні дії Кремля зі знищення енергетичної інфраструктури схожі на скоординовані зусилля зі створення умов, які роблять Харків непридатним для життя, пише видання з посиланням на неназваних українських і західних чиновників.
Окупанти при цьому користаються моментом, коли Україні бракує артилерійських боєприпасів і ракет для ППО.
У матеріалі згадується, що нещодавно росіяни намагалися розповсюдити дезінформацію про "евакуацію мешканців Харкова через можливість оточення міста", метою якої було поширення паніки.
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що "майже вся" місцева генерація електроенергії була знищена під час російських ударів, через що "зима буде для нас викликом".
За словами джерел видання, адміністрація президента США Джо Байдена обговорювала, як допомогти Харкову з енергетикою.
При цьому майже ніхто не прогнозує, що сили Кремля зможуть захопити місто найближчим часом, йдеться у статті. Чиновники в оточенні президента Володимира Зеленського вважають, що Росія не має достатньо ресурсів для проведення серйозного наступу, через що намагається створити відчуття паніки.
Американські та інші західні офіційні особи погоджуються з тим, що Росія не має можливості атакувати Харків без значного поповнення російських військ, пише видання.
Разом з тим, країна-агресор має на меті мобілізувати щонайменше 250 000 росіян у 2024 році. На думку західних чиновників, метою російського диктатора Володимира Путіна залишається повне захоплення України.
Як відомо, останнім часом Росія інтенсивно обстрілює Харків, намагаючись повністю знищити його енергетичну інфраструктуру .
Наприклад, 11 квітня внаслідок атаки в Харківській області перестали працювати дві ТЕЦ та трансформаторна підстанція. Одна з цих ТЕЦ живила Харків.
У місті спостерігаються проблеми з електропостачанням, водопостачанням та роботою громадського транспорту.
Тим часом росіяни поширюють дезінформацію про "евакуацію мешканців Харкова через можливість оточення міста".
Хоча у березні на в Харківській області розпочалася примусова евакуація сімей з дітьми з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської громад. Тепер планується примусова евакуація родин з дітьми із 47 населених пунктів біля кордону з Росією.
Зеленський не виключає масштабного наступу Росії на Харків, як було на початку вторгнення у 2022 році, але Україна, за його словами, готова перешкодити цим планам.
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