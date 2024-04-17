Россия пытается вынудить украинцев покинуть Харьков, - Bloomberg

Усиленные атаки на Харьков со стороны России являются способом принудить местных жителей к эвакуации, поскольку у Кремля нет достаточно сил для наступления на город с целью его захвата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Последние действия Кремля по уничтожению энергетической инфраструктуры похожи на скоординированные усилия по созданию условий, которые делают Харьков непригодным для жизни, пишет издание со ссылкой на неназванных украинских и западных чиновников.

Оккупанты при этом пользуются моментом, когда Украине не хватает артиллерийских боеприпасов и ракет для ПВО.

В материале упоминается, что недавно россияне пытались распространить дезинформацию об "эвакуации жителей Харькова из-за возможности окружения города", целью которой было распространение паники.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что "почти вся" местная генерация электроэнергии была уничтожена во время российских ударов, из-за чего "зима будет для нас вызовом".

По словам источников, администрация президента США Джо Байдена обсуждала, как помочь Харькову с энергетикой.

При этом почти никто не прогнозирует, что силы Кремля могут захватить город в ближайшее время, говорится в статье. Чиновники в окружении президента Владимира Зеленского считают, что у России нет достаточно ресурсов для проведения серьезного наступления, из-за чего она пытается создать ощущение паники.

Американские и другие западные официальные лица соглашаются с тем, что у России нет возможности атаковать Харьков без значительного пополнения своих войск, пишет издание.

Вместе с тем, страна-агрессор планирует мобилизовать не менее 250 000 россиян в 2024 году. По мнению западных чиновников, целью российского диктатора Владимира Путина остается полный захват Украины.