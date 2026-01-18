Росія намагається завдати шкоди українським АЕС, у нас є дані про їх розвідку, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається завдати шкоди атомним електростанціям України. Українська сторона має інформацію, які об'єкти розвідувала Москва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови держави.
Зеленський поінформував, що українська делегація повністю інформує американську сторону про те, що відбувається в Україні, а також про постійні удари РФ по нашій енергосистемі.
"Якщо б росіяни дійсно серйозно хотіли закінчення війни, вони б зосередились на дипломатії, а не на ракетних атаках, не на блекаутах та спробах завдати шкоди навіть нашим атомним станціям. У нас є дані щодо об'єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів. Все чітко говорить про те, що дипломатія для Росії точно не пріоритет", - наголосив президент.
Також глава держави розповів, що росіяни весь тиждень атакували об'єкти "Нафтогазу" у різних регіонах країни. Останній був по газовидобутку і він стався вчора.
Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку нових ударів Росії по енергетиці та інфраструктурі України.
"(Є - ред.) достатньо інформації про підготовку подальших російських ударів по нашій енергетиці та інфраструктурі, включаючи об'єкти та мережі, що обслуговують наші атомні станції", - сказав президент.
Він підкреслив, що кожен такий удар росіян по нашій енергетиці в умовах суворої зими послаблює і знецінює зусилля ключових військових країн для завершення війни. Зокрема, мова про США.
Перед цією заявою Головне управління розвідки МО України опублікувало пост, в якому було сказано, що РФ розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС, щоб змусити нашу країну підписати капітуляційні умови завершення війни.
"Шляхом знищення або виведення з ладу зазначених підстанцій Москва прагне від'єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, щоб цивільні українці тотально залишилися без світла і тепла", - пояснили в розвідці.