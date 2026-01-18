Россия пытается нанести вред украинским АЭС, у нас есть данные об их разведке, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается нанести вред атомным электростанциям Украины. Украинская сторона располагает информацией, какие объекты разведывала Москва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.
Зеленский сообщил, что украинская делегация полностью информирует американскую сторону о том, что происходит в Украине, а также о постоянных ударах РФ по нашей энергосистеме.
"Если бы россияне действительно серьезно хотели окончания войны, они бы сосредоточились на дипломатии, а не на ракетных атаках, не на блэкаутах и попытках нанести вред даже нашим атомным станциям. У нас есть данные по объектам, по которым Россия делала разведку, разведку для ударов. Все четко говорит о том, что дипломатия для России точно не приоритет", - подчеркнул президент.
Также глава государства рассказал, что россияне всю неделю атаковали объекты "Нафтогаза" в разных регионах страны. Последний был по газодобыче и он произошел вчера.
Напомним, вчера Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке новых ударов России по энергетике и инфраструктуре Украины.
"(Есть - ред.) достаточно информации о подготовке дальнейших российских ударов по нашей энергетике и инфраструктуре, включая объекты и сети, обслуживающие наши атомные станции", - сказал президент.
Он подчеркнул, что каждый такой удар россиян по нашей энергетике в условиях суровой зимы ослабляет и обесценивает усилия ключевых военных стран для завершения войны. В частности, речь о США.
Перед этим заявлением Главное управление разведки МО Украины опубликовало пост, в котором было сказано, что РФ рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС, чтобы заставить нашу страну подписать капитуляционные условия завершения войны.
"Путем уничтожения или вывода из строя указанных подстанций Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские украинцы тотально остались без света и тепла", - пояснили в разведке.