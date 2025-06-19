Росія намагається врятувати іранську ядерну програму, - Зеленський

Зеленський розповів, що сьогодні вранці особисто відвідав місце влучання російської ракети у житловий будинок у Києві. За його словами, ракета пройшла через усі поверхи будівлі до підвалу і забрала життя 23 людей.

Президент України висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Глава держави також підкреслив, що цей удар не мав жодного військового сенсу і був свідомим актом терору.

"Це свідомий терор, те саме, що російська армія за (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна робила всюди: від Чечні до Сирії. Це єдине, що Путін і його Росія вміють робити справді якісно, - вбивати та руйнувати", - наголосив президент.

Він також зауважив, що це саме та площина, яка й досі об’єднує Росію з такими режимами, як в Ірані чи в Північній Кореї.

"Зараз Росія намагається врятувати іранську ядерну програму - інакше їхні публічні сигнали та непублічну активність не можна трактувати. Коли хтось із їхніх спільників втрачає змогу експортувати війну, Росія страждає і намагається втрутитись. Це так цинічно. І це знову й знову доводить, що не можна дозволяти агресивним режимам об’єднуватись і ставати партнерами", - підсумував він.