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Росія намагається вивезти викрадене українське зерно з Криму на сирійському судні, - Генштаб

Ілюстративне фото: Росія намагається вивезти викрадене українське зерно з Криму на сирійському судні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти намагаються вивезти викрадене українське зерно з Феодосії до своїх портів на підсанкційному сирійському судні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Зазначається, що росіяни продовжують грабувати українське населення, привласнюючи зерновий урожай мирних жителів.

"Так, у місті Феодосія, у тимчасово окупованому Криму, так звана російська окупаційна "влада" намагається вивезти викрадене зерно до своїх портів, завантажуючи його на підсанкційне сирійське судно Souria", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, що Росія погрожувала вийти з "зернової угоди", якщо не буде усунено перешкод для експорту зерна та добрив, зокрема аміаку, з країни-агресора. Проте постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що РФ спекулює на темі "зернової ініціативи", адже насправді експорт російського зерна виріс вдвічі.

Додамо, що Україна очікує на переговори щодо продовження "зернової угоди" у форматі онлайн найближчими днями.

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