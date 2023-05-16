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Россия пытается вывезти похищенное украинское зерно из Крыма на сирийском судне, - Генштаб

Иллюстративное фото: Россия пытается вывезти похищенное украинское зерно из Крыма на сирийском судне (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты пытаются вывезти похищенное украинское зерно из Феодосии в свои порты на подсанкционном сирийском судне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Отмечается, что россияне продолжают грабить украинское население, присваивая зерновой урожай мирных жителей.

"Так, в городе Феодосия, во временно оккупированном Крыму, так называемая российская оккупационная "власть" пытается вывезти похищенное зерно в свои порты, загружая его на подсанкционное сирийское судно Souria", - сообщают в Генштабе.

Напомним, что Россия угрожала выйти из "зернового соглашения", если не будут устранены препятствия для экспорта зерна и удобрений, в том числе аммиака, из страны-агрессора. Однако постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что РФ спекулирует на теме "зерновой инициативы", ведь на самом деле экспорт российского зерна вырос вдвое.

Добавим, что Украина ожидает переговоров по продлению "зернового соглашения" в формате онлайн в ближайшие дни.

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КримФеодосияГенштаб ВСУ