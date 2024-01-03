Росія намагається пристосуватися до можливостей ППО України, - ISW

У звіті зазначається, що під час обстрілів 1-2 січня українські військові збили більше безпілотників "Шахед", порівняно з масштабною атакою 29 грудня, а також багато ракет типу "Кинжал". Аналітики Інституту припускають, що сили ППО, ймовірно, адаптувалися до ударного комплексу, який російські сили застосували 29 грудня. Це стало можливим після місяців експериментів агресора та випробувань української протиповітряної оборони із застосуванням різних систем озброєнь, маршрутів нанесення ударів і тактик послаблення протиповітряної оборони.

В ISW зазначають, що російські удари по Україні є частиною тактичного і технологічного змагання між наступом і обороною, в якому обидві сторони постійно експериментують та пристосовуються одна до одної, особливо у сфері дальніх ударів і протиповітряної оборони.

"Допомога Заходу Україні залишається критично важливою, адже російські війська, ймовірно, будуть продовжувати експериментувати і впроваджувати нові способи обходу української протиповітряної оборони", - зазначає Інститут вивчення війни.

У звіті також погодилися з інформацією аналітиків, оприлюднену в британському виданні Telegraph. За їхніми словами Україні, ймовірно, доведеться нормувати свої ракети ППО в умовах скорочення допомоги Заходу. Також доведеться посилювати захист найважливіших цілей, шляхом передислокації систем ППО з більш вразливих прифронтових районів.

Масований удар Росії по Україні

У вівторок, 2 січня, російські окупанти вкотре масовано атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами різної номенклатури.

Загалом українські захисники знищили 72 ракети. Лише поблизу Києва і над містом, сили протиповітряної оборони збили близько 60 ракет. Серед них - 10 гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західні країни прискорити постачання систем протиповітряної оборони та боєприпасів в Україну, а також надати країні бойові безпілотники та ракети дальнього радіусу дії.

Велика Британія пообіцяла допомогти посилити ППО і далекобійні здібності ЗСУ.

Крім того, про посилення української протиповітряної оборони заявили Сполучені Штати.

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