Россия пытается приспособиться к возможностям ПВО Украины, - ISW

В отчете отмечается, что во время обстрелов 1-2 января украинские военные сбили больше беспилотников "Шахед", по сравнению с масштабной атакой 29 декабря, а также много ракет типа "Кинжал". Аналитики Института предполагают, что силы ПВО, вероятно, адаптировались к ударному комплексу, который российские силы применили 29 декабря. Это стало возможным после месяцев экспериментов агрессора и испытаний украинской противовоздушной обороны с применением различных систем вооружений, маршрутов нанесения ударов и тактик ослабления противовоздушной обороны.

В ISW отмечают, что российские удары по Украине являются частью тактического и технологического соревнования между наступлением и обороной, в котором обе стороны постоянно экспериментируют и приспосабливаются друг к другу, особенно в сфере дальних ударов и противовоздушной обороны.

"Помощь Запада Украине остается критически важной, поскольку российские войска, вероятно, будут продолжать экспериментировать и внедрять новые способы обхода украинской противовоздушной обороны", - отмечает Институт изучения войны.

В отчете также согласились с информацией аналитиков, обнародованную в британском издании Telegraph. По их словам, Украине, вероятно, придется нормировать свои ракеты ПВО в условиях сокращения помощи Запада. Также придется усиливать защиту важнейших целей, путем передислокации систем ПВО из более уязвимых прифронтовых районов.

Массированный удар России по Украине

Во вторник, 2 января, российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами различной номенклатуры.

В целом украинские защитники уничтожили 72 ракеты. Только вблизи Киева и над городом, силы противовоздушной обороны сбили около 60 ракет. Среди них - 10 гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западные страны ускорить поставки систем противовоздушной обороны и боеприпасов в Украину, а также предоставить стране боевые беспилотники и ракеты дальнего радиуса действия.

Великобритания пообещала помочь усилить ПВО и дальнобойные способности ВСУ.

Кроме того, об усилении украинской противовоздушной обороны договорились Соединенные Штаты.

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