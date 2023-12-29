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Посилення ППО в Україні та саміт ЄС. Кулеба провів розмову з Боррелем

П'ятниця 29 грудня 2023 17:54
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Посилення ППО в Україні та саміт ЄС. Кулеба провів розмову з Боррелем Фото: Дмитро Кулеба та Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з верховним представником із зовнішньої політики та глава дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Вони домовились працювати над посиленням ППО України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Як уточнили в МЗС, розмова Кулеби та Борреля відбулася в момент, коли знаходився у бомбосховищі.

Кулеба подякував Боррелю за політичну та особисту підтримку у 2023 році. Окрім цього було обговорено два головні оборонні пріоритети на наступний рік - прискорення постачання артилерійських боєприпасів і усунення всіх перешкод для нарощування потужності європейської оборонної промисловості.

"Глава європейської дипломатії запевнив, що ЄС вживає заходів задля прискорення доставки обіцяної кількості артилерійських снарядів та сприяння швидкому розвитку оборонної промисловості", - сказано у повідомлені.

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Дмитро Кулеба Жозеп Боррель ПВО Війна Росії проти України
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