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США посилять протиповітряну оборону України

Середа 03 січня 2024 00:27
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США посилять протиповітряну оборону України Фото: США та Україна домовилися посилити українську протиповітряну оборону (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Сторони домовилися про посилення української протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Андрія Єрмака.

Під час розмови лідери обговорили наслідки нещодавніх масованих обстрілів території України з боку РФ з використанням різних видів ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу "Шахед".

"Поінформував про результати роботи сил ППО України, які збили переважну більшість ворожих повітряних цілей, зокрема й аеробалістичні ракети «Кинджал». Погодилися з важливістю посилення української протиповітряної оборони. Було відзначено важливість збереження необхідного рівня підтримки ППО України з боку США", - написав очільник Офісу президента.

Єрмак також висловив щиру подяку команді Президента США Джо Байдена за всі зусилля, спрямовані на якнайшвидше ухвалення Конгресом необхідного Україні пакета допомоги.

Також керівники скоординували кроки щодо реалізації планів українсько-американської співпраці на 2024 рік в усіх напрямах, зокрема у сфері національної безпеки.

Масований удар Росії по Україні

У вівторок, 2 січня, російські окупанти вкотре масовано атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами різної номенклатури.

Основною ціллю атаки був Київ. Поблизу столиці сили протиповітряної оборони збили близько 60 ракет. Зокрема було вражено 10 гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал", які запускали з літаків МіГ-31К.

Загалом українські захисники знищили 72 ракети.

Попри результативну роботу ППО, у Києві та низці областей є постраждалі. Зокрема, у столиці через падіння уламків поранені десятки мирних мешканців.

Більш детально про наслідки атаки російських терористів - у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Андрій Єрмак
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