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Росія намагається придушити публічне невдоволення дружин мобілізованих, - розвідка Британії

Фото: Росія намагається придушити публічне невдоволення дружин мобілізованих (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська влада, ймовірно, намагається придушити публічну незгоду дружин російських солдатів, зокрема шляхом підкупу або ж їх дискредитації в інтернеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розвідку Британії.

"Дослідження незалежних російських ЗМІ та коментарі самих протестуючих дружин свідчать про те, що в останні тижні влада, ймовірно, запропонувала збільшити грошові виплати сім'ям в обмін на утримання від протестів", - пише пресслужба. 

Як пише розвідка, 27 листопада поточного року одна з відомих онлайн-груп дружин російських мобілізованих опублікувала маніфест проти "безстрокової мобілізації". Пізніше на групу причепили "фейковий" попереджувальний ярлик. Ймовірно, це відбулось з подачі прокремлівських авторів. 

"Влада, ймовірно, особливо чутливо реагує на будь-які протести, пов'язані з громадянами, мобілізованими у вересні 2022 року, які вже більше року перебувають на лінії фронту", - додає розвідка. 

Підтримка війни серед росіян

Згідно з даними незалежного "Левада-Центру", підтримка жителів Росії війни проти України залишається стабільно високою з лютого минулого року. У вересні 73% схвалюють вторгнення до України.

7 листопада дружини російських терористів вийшли на перший публічний вуличний протест у Москві після повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді ж протестувальниці зібрались на центральній Театральній площі, втім, їх швидко розігнала поліція. 

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