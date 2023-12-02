Росія намагається придушити публічне невдоволення дружин мобілізованих, - розвідка Британії

"Дослідження незалежних російських ЗМІ та коментарі самих протестуючих дружин свідчать про те, що в останні тижні влада, ймовірно, запропонувала збільшити грошові виплати сім'ям в обмін на утримання від протестів", - пише пресслужба.

Як пише розвідка, 27 листопада поточного року одна з відомих онлайн-груп дружин російських мобілізованих опублікувала маніфест проти "безстрокової мобілізації". Пізніше на групу причепили "фейковий" попереджувальний ярлик. Ймовірно, це відбулось з подачі прокремлівських авторів.

"Влада, ймовірно, особливо чутливо реагує на будь-які протести, пов'язані з громадянами, мобілізованими у вересні 2022 року, які вже більше року перебувають на лінії фронту", - додає розвідка.

Підтримка війни серед росіян

Згідно з даними незалежного "Левада-Центру", підтримка жителів Росії війни проти України залишається стабільно високою з лютого минулого року. У вересні 73% схвалюють вторгнення до України.

7 листопада дружини російських терористів вийшли на перший публічний вуличний протест у Москві після повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді ж протестувальниці зібрались на центральній Театральній площі, втім, їх швидко розігнала поліція.