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Понад 70% жителів Росії підтримують війну з Україною, але 60% бояться мобілізації

Москва, Середа 04 жовтня 2023 08:42
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Понад 70% жителів Росії підтримують війну з Україною, але 60% бояться мобілізації Фото: Війну проти України підтримують 73% жителів Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Підтримка жителів Росії війни проти України залишається стабільно високою з лютого 2022 року. Половина хочуть переговорів за своїх умов, а 60% бояться мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування незалежного "Левада-центру".

У вересні підтримка війни значно не змінилася: 73% схвалюють вторгнення в Україну (у серпні - 70%). Не підтримують 20% (у серпні - 21%).

Понад 70% жителів Росії підтримують війну з Україною, але 60% бояться мобілізації

Як і в попередні місяці (за винятком травня 2023 р.) прихильників переходу до мирних переговорів дещо більше, ніж противників, у вересні перших – 51% респондентів (у серпні – 50%).

Понад 70% жителів Росії підтримують війну з Україною, але 60% бояться мобілізації

Москва виділяється і натомість інших населених пунктів. Москвичі меншою мірою готові переходити до мирних переговорів - лише 35%, тоді як в інших населених пунктах вважають, що треба розпочинати мирні переговори близько половини опитаних.

Порівняно з минулим виміром, практично не змінився і залишається високим рівень занепокоєння росіян можливістю обстрілів російських територій - 91% (93% у березні), постачаннями країнами заходу озброєння ЗСУ - 79% (80% у березні), контрнаступом ЗСУ - 62% (У березні 67%).

Понад 70% жителів Росії підтримують війну з Україною, але 60% бояться мобілізації

За останні півроку кількість жителів, які побоюються загальної мобілізації, значно не змінилася. Побоюються мобілізації 59% опитаних, 37% - не побоюються. Рідше за інших побоюються мобілізації жителі Москви.

Понад 70% жителів Росії підтримують війну з Україною, але 60% бояться мобілізації

Опитування "Левада-центру" проведено 21-27 вересня 2023 року серед 1633 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, у вересні соціологи зафіксували значне зниження довіри росіян до президента Володимира Путіна (до 38%) і членам його уряду.

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