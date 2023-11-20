Дружини російських мобілізованих вийшли на перший мітинг у Москві, - британська розвідка

Дружини російських солдатів 7 листопада вийшли на перший публічний вуличний протест у Москві після вторгнення в Україну. Протестувальники зібралися на центральній Театральній площі та розгорнули транспаранти з вимогою відвести своїх чоловіків від лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як наголошується у зведенні, з лютого 2022 року в соціальних мережах щодня з'являються приклади того, як російські дружини та матері подають онлайн-звернення з протестом проти умов служби своїх близьких.

Проте, за даними британської розвідки, драконівське законодавство Росії досі не дозволяло родичам військовослужбовців об'єднатись у впливову лобістську силу, як це зробили матері солдатів під час радянсько-афганської війни 1980-х років.

"Поліція розігнала акцію протесту на Театральній площі за лічені хвилини. Однак вимога протестуючих примітна. Очевидно, що нескінченно розтягнуте бойове розгортання особового складу без ротації все частіше сприймається як нераціональне як самими військовослужбовцями, так і їхніми родичами", - зауважують у Міноборони Британії.

Підтримка війни серед росіян

За даними незалежного "Левада-Центру", підтримка жителів Росії війни проти України залишається стабільно високою з лютого минулого року. У вересні 73% схвалюють вторгнення до України.

За останні півроку кількість жителів, які побоюються загальної мобілізації, значно не змінилася. Побоюються мобілізації 59% опитаних, 37% - не побоюються. Рідше за інших побоюються мобілізації жителі Москви.

За даними британської розвідки, в останні тижні моральний стан російських військ залишається особливо важким. Продовжують мати місце випадки відмови цілих російських підрозділів від виконання наказів та збройні сутички між офіцерами та їхніми солдатами.

При цьому владі РФ важко чинити правовий тиск на незгодних військових, чому перешкоджає офіційний статус вторгнення як "спеціальної військової операції", а не як війни.