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Россия пытается подавить публичное недовольство жен мобилизованных, - разведка Британии

Фото: Россия пытается подавить публичное недовольство жен мобилизованных (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские власти, вероятно, пытаются подавить публичное несогласие жен российских солдат, в частности путем подкупа или же их дискредитации в интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разведку Британии.

"Исследования независимых российских СМИ и комментарии самих протестующих жен свидетельствуют о том, что в последние недели власти, вероятно, предложили увеличить денежные выплаты семьям в обмен на воздержание от протестов", - пишет пресс-служба. 

Как пишет разведка, 27 ноября текущего года одна из известных онлайн-групп жен российских мобилизованных опубликовала манифест против "бессрочной мобилизации". Позже на группу прицепили "фейковый" предупредительный ярлык. Вероятно, это произошло с подачи прокремлевских авторов. 

"Власть, вероятно, особенно чутко реагирует на любые протесты, связанные с гражданами, мобилизованными в сентябре 2022 года, которые уже больше года находятся на линии фронта", - добавляет разведка.

Поддержка войны среди россиян

Согласно данным независимого "Левада-Центра", поддержка жителей России войны против Украины остается стабильно высокой с февраля прошлого года. В сентябре 73% одобряют вторжение в Украину.

7 ноября жены российских террористов вышли на первый публичный уличный протест в Москве после полномасштабного вторжения в Украину. Тогда же протестующие собрались на центральной Театральной площади, но их быстро разогнала полиция.

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