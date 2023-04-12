Россия пытается пополнить свою армию украинцами с оккупированных территорий, - мэр Мелитополя

Россия несет значительные потери на фронте. Для того чтобы пополнить количество военных, РФ объявила скрытую мобилизацию на временно занятой территории Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.