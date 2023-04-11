Навіщо Росії нові методи мобілізації і чи допоможе це Кремлю: думка експерта

Сьогодні, 11 квітня, російська Держдума схвалила законопроекти, які вводять нові методи для мобілізації росіян . Зокрема, пропонується видача повісток онлайн, а на військовий облік будуть ставити навіть без присутності громадянина у військкоматі.

За словами експерта, Кремль має проблему з мобілізацією росіян, оскільки вона повністю не закриває потреби в зоні бойових дій. В середньому мобілізаційний потенціал росіян - це приблизно 20 тисяч на місяць, тоді як потрібно приблизно десь 50 тисяч і більше.

Наразі в Росії відбувається весняний призов, в рамках якого планується залучити до армії майже 150 тисяч строковиків. Однак, як зазначає Коваленко, їх не можна відразу відправити на війну, оскільки такі рішення викличуть скандали, які були на початку повномасштабного російського вторгнення. Єдиний шлях - змусити строковика перейти на службу за контрактом.

"Це реально і можливо. Оскільки РФ - це репресивна країна і моральний та психологічний тиск на строковиків для примусу їх підписувати контракту буде там цілком логічно і очікувано. Отже, сьогодні він строковик, завтра він контрактник, а через два тижні він вже під Бахмутом. Але все одно це не дозволить агресору вийти на ті параметри, щоб кожного місяця повноцінно себе забезпечувати необхідним ресурсом", - зазначає експерт.

На його думку, схвалені Держдумою нові методи, є експериментом Кремля щодо розширенню репресивних методів мобілізації населення.

"Це один з елементів, який може підвищити мобілізацію. РФ треба більше людського ресурсу, тож вона зараз шукає варіанти, як цим гарантовано можна себе забезпечити", - пояснив він.

Чи допоможе це агресії РФ

Як вважає Коваленко, навіть, якщо росіяни зможуть за допомогою нових методів мобілізувати достатню кількість бійців, то доведеться ще вирішити питання їх забезпечення.

"Ось в чому проблема. А із забезпеченням в них дефіцит і це помітно було ще під час їх так званої "часткової мобілізації" минулої осені. Чи вирішать вони цю проблему? Ні, вирішити не зможуть", - вважає експерт.

Крім того, за словами Коваленка, у росіян є проблема і з якістю цих мобілізованих, оскільки вони потребують підготовки та навчання, а терміни, які на це виділяються, є недостатніми.

"Ці навчання є обмеженими, мобілізовані отримують якісь базові навички, а цього не достатньо, щоб відправлятися в зону бойових дій. Отже, в них гарантовано підвищується кількість загиблих на тиждень, на місяць. Загалом антирекорд за антирекордом", - зазначив він.

На думку експерта, заборона на виїзд росіян за кордон має допомогти Кремлю з виконанням плану з мобілізації. Таке обмеження, за його словами, допоможе уникнути ситуації осені 2022 року, коли росіяни масово ринули за кордон через оголошення "часткової" мобілізації.

"Коли вони намагалися мобілізувати 300 тисяч, а з країни втекло майже 1 млн чи більше, є різні цифри. Але загалом втекло більше ніж мобілізувалися. Отже, зараз Росія має підготуватися так, щоб під час цих процесів взагалі з країни не можливо було втекти. Для цього там зараз підлаштовують конституцію. А також треба, щоб влада мала необмежені можливості по саме призову цього ресурсу", - резюмував він.