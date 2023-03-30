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Путін вирішив призвати в армію ще майже 150 тисяч росіян

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Росія, Четвер 30 березня 2023 19:50
Путін вирішив призвати в армію ще майже 150 тисяч росіян Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов громадян РФ. З 1 квітня по 15 липня на військову службу заберуть 147 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ диктатора.

"Здійснити з 1 квітня по 15 липня 2023 року призов на військову службу громадян Російської Федерації у віці від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі і підлягають призову на військову службу, у кількості 147 тисяч осіб", - йдеться в указі.

Зазначається, що восени 2022 року на військову службу було призвано 120 тисяч осіб, а минулої весни - 134,5 тисячі. У середньому останніми роками кожен заклик торкався близько 130 тисяч росіян.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російська влада готується розпочати велику кампанію з метою набору додаткових 400 тисяч військовослужбовців. Але для них потрібна військова техніка, якої Москва не має.

Також раніше ми писали, що влада РФ, попри всі заяви, проводить в країні приховану мобілізацію. Це дозволяє поповняти ряди окупантів кожного місяця мінімум на 20 тисяч осіб.

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