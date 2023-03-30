Путін вирішив призвати в армію ще майже 150 тисяч росіян

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов громадян РФ. З 1 квітня по 15 липня на військову службу заберуть 147 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ диктатора.

"Здійснити з 1 квітня по 15 липня 2023 року призов на військову службу громадян Російської Федерації у віці від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі і підлягають призову на військову службу, у кількості 147 тисяч осіб", - йдеться в указі.

Зазначається, що восени 2022 року на військову службу було призвано 120 тисяч осіб, а минулої весни - 134,5 тисячі. У середньому останніми роками кожен заклик торкався близько 130 тисяч росіян.