ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росія намагається переконати Індію не знижувати закупівлі енергоносіїв, - ISW

П'ятниця 22 серпня 2025 08:24
UA EN RU
Росія намагається переконати Індію не знижувати закупівлі енергоносіїв, - ISW Фото: Москва намагається забезпечити, щоб Нью-Делі не скорочував купівлі російських енергоносіїв (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росія докладає значних зусиль у дипломатії, щоб домогтися прихильності Індія щодо закупівель енергоносіїв. Кремль донині побоюється вторинних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Американського інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, 21 серпня російський диктатор Володимир Путін і глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрілися з міністром закордонних справ Індії Субрахманьяном Джайшанкаром.

Аналітики зазначають, що вони обговорили російсько-індійські відносини, а також розширення економічних інвестицій в енергетику, включно з постачанням нафти, вуглеводнів і атомною енергетикою.

Днем раніше, 20 серпня, заступник міністра енергетики РФ Роман Маршавін зустрівся із заступником міністра нафти і природного газу Індії Панкаджем Джайном, щоб обговорити розширення співпраці у сфері торгівлі енергоносіями.

Крім того, Лавров провів спільну пресконференцію з Джайшанкаром після зустрічі й оголосив, що Путін, імовірно, відвідає Індію до кінця 2025 року.

Глава індійського МЗС зі свого боку сказав, що Індія вважає, що відносини між Нью-Делі та Москвою "були одними з найстійкіших з основних відносин у світі після Другої світової війни".

З огляду на вищесказане, інститут пише, що Путін та інші високопосадовці РФ витрачають значну кількість часу та енергії на стабілізацію та зміцнення відносин з Індією. Це вказує на те, що Москва розглядає Нью-Делі як найважливіше джерело доходу.

"ISW продовжує оцінювати, що вторинні санкції, ймовірно, ще більше вплинуть на російську економіку, підриваючи російські доходи від нафти, які необхідні для фінансування Кремлем його війни проти України", - пишуть експерти.

Також вони додали, що інтенсивна взаємодія РФ з Індією свідчить про те, що Москва намагається забезпечити, щоб Нью-Делі не скорочував купівлі російських енергоносіїв через потенційні вторинні санкції.

Індія і РФ зближується

Нагадаємо, вчора торговий радник Трампа Пітер Наварро заявив, що Індія розпалює війну РФ проти України, закуповуючи російську нафту. Він також відкинув, що країна потребує нафти з РФ.

"До вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Індія імпортувала з Росії менше 1% нафти. Тому тепер аргумент, що якимось чином цей відсоток зріс до 30 або 35%, якимось чином їм потрібна російська нафта... це нісенітниця", - заявив Наварро.

Також він вважає, що США все ж таки збільшать мита на індійські товари на 50% вже наступної середи, 27 серпня.

Зазначимо, вчора Bloomberg писало, що Індія і РФ прагнуть збільшити обсяг торгівлі до 100 млрд доларів протягом п'яти років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Індія Сполучені Штати Америки
Новини
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"