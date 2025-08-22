Россия пытается убедить Индию не снижать закупки энергоносителей, - ISW

Россия прилагает значительные усилия в дипломатии, чтобы добиться расположения Индия по закупкам энергоносителей. Кремль по сей день опасается вторичных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Американского института изучения войны (ISW).

В частности, 21 августа российский диктатор Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров встретились с министром иностранных дел Индии Субрахманьяном Джайшанкаром.

Аналитики отмечают, что они обсудили российско-индийские отношения, а также расширение экономических инвестиций в энергетику, включая поставки нефти, углеводородов и атомную энергетику.

Днем ранее, 20 августа, заместить министра энергетики РФ Роман Маршавин встретился с заместителем министра нефти и природного газа Индии Панкаджем Джайном, чтобы обсудить расширение сотрудничества в сфере торговли энергоносителями.

Кроме того, Лавров провел совместную пресс-конференцию с Джайшанкаром после встречи и объявил, что Путин, вероятно, посетит Индию до конца 2025 года.

Глава индийского МИД в свою очередь сказал, что Индия считает, что отношения между Нью-Дели и Москвой "были одними из самых устойчивых из основных отношений в мире после Второй мировой войны".

Учитывая вышесказанное, институт пишет, что Путин и другие высокопоставленные чиновники РФ тратят значительное количество времени и энергии на стабилизацию и укрепление отношений с Индией. Это указывает на то, что Москва рассматривает Нью-Дели как важнейший источник дохода.

"ISW продолжает оценивать, что вторичные санкции, вероятно, еще больше повлияют на российскую экономику, подрывая российские доходы от нефти, которые необходимы для финансирования Кремлем его войны против Украины", - пишут эксперты.

Также они добавили, что интенсивное взаимодействие РФ с Индией говорит о том, что Москва пытается обеспечить, чтобы Нью-Дели не сокращал покупки российских энергоносителей из-за потенциальных вторичных санкций.