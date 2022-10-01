Росія намагається передати Запорізьку АЕС "Росатому", - глава "Енергоатому"
Російська Федерація намагається передати Запорізьку АЕС російській енергетичній компанії "Росатом". Окупанти змушують персонал підписувати відповідні угоди.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За словами голови "Енергоатому" Петра Котіна, російські військові намагаються змусити український персонал підписати угоди для роботи в "Росатомі".
Заява Котіна прозвучала після того, як окупанти затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова й із зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.
Як відзначив Котін ймовірно російські військові намагаються змусити Мурашова прийняти крок росіян по захопленню ЗАЕС.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще в серпня російські військові також затримали двох працівників ЗАЕС після чого їх звинуватили у співпраці із ЗСУ.
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