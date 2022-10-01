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Росія намагається передати Запорізьку АЕС "Росатому", - глава "Енергоатому"

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Субота 01 жовтня 2022 15:00
Росія намагається передати Запорізьку АЕС "Росатому", - глава "Енергоатому" Фото: Росія намагається передати Запорізьку АЕС "Росатому" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація намагається передати Запорізьку АЕС російській енергетичній компанії "Росатом". Окупанти змушують персонал підписувати відповідні угоди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами голови "Енергоатому" Петра Котіна, російські військові намагаються змусити український персонал підписати угоди для роботи в "Росатомі".

Заява Котіна прозвучала після того, як окупанти затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова й із зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

Як відзначив Котін ймовірно російські військові намагаються змусити Мурашова прийняти крок росіян по захопленню ЗАЕС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще в серпня російські військові також затримали двох працівників ЗАЕС після чого їх звинуватили у співпраці із ЗСУ.

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Запорізька АЕС Російська Федерація
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