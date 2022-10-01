Россия пытается передать Запорожскую АЭС "Росатому", - глава "Энергоатома"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Заявление Котина прозвучало после того, как оккупанты задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

По словам главы "Энергоатома" Петра Котина, российские военные пытаются заставить украинский персонал подписать соглашения для работы в "Росатоме".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще в августе российские военные также задержали двух работников ЗАЭС, после чего их обвинили в сотрудничестве с ВСУ.

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