Россия пытается передать Запорожскую АЭС "Росатому", - глава "Энергоатома"
Российская Федерация пытается передать Запорожскую АЭС российской энергетической компании "Росатом". Оккупанты заставляют персонал подписывать соответствующие соглашения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По словам главы "Энергоатома" Петра Котина, российские военные пытаются заставить украинский персонал подписать соглашения для работы в "Росатоме".
Заявление Котина прозвучало после того, как оккупанты задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.
Как отметил Котин, вероятно, российские военные пытаются заставить Мурашова принять шаг россиян по захвату ЗАЭС.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще в августе российские военные также задержали двух работников ЗАЭС, после чего их обвинили в сотрудничестве с ВСУ.
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