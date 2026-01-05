UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія намагається накопичувати піхоту в Часовому Яру, але ЗСУ знищують ворога (відео)

Ілюстративне фото: у Часовому Яру тривають бої (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти намагаються перекинути більше піхоти в Часів Яр під прикриттям снігу. Але українські захисники активно ліквідовують ворожих солдатів і техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24 окрему механізовану бригаду імені короля Данила в Telegram.

"У місті спостерігається погіршення погоди - ворог намагається накопичувати піхоту під прикриттям снігу. Застосовує реактивну артилерію і мототранспорт", - ідеться в повідомленні бригади.

 

Там уточнили, що українські захисники знищують штурмові групи ворога, артилерію і автотранспорт, точки зльоту пілотів і наземні роботизовані комплекси.

За тиждень втрати РФ у Часовому Яру становлять:

  • 29 солдатів убитими і 32 пораненими;
  • 345 дронів різних типів;
  • дві артсистеми;
  • сім автомобілів;
  • п'ять наземних дронів;
  • 19 антен зв'язку;
  • комплекси спостереження, системи радіоелектронної боротьби та автоматичний гранатомет;
  • фортифікаційні споруди.

Фейки росіян про Часовий Яр

Нагадаємо, ще в липні минулого року міністерство оборони Росії написало про нібито захоплення Часового Яру.

Речник ОСГВ "Хортиця" в коментарі РБК-Україна підкреслив, що така заява є фейковою.

Уже в серпні спікер Оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов зазначив, що окупанти тільки частково контролюють Часів Яр.

До слова, раніше в Десантно-штурмових військах ЗСУ розповіли про те, що росіяни посилили тиск на українських захисників у районі Покровська.

За інформацією українських воїнів, окупантам не вдається проводити лобові атаки, тому вони намагаються обійти Покровську агломерацію з двох боків. Воїни Сил оборони відбивають російські штурми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьЧасів ЯрВійська РФВійна в Україні