Росія намагається накопичувати піхоту в Часовому Яру, але ЗСУ знищують ворога (відео)

Фейки росіян про Часовий Яр

Нагадаємо, ще в липні минулого року міністерство оборони Росії написало про нібито захоплення Часового Яру.

Речник ОСГВ "Хортиця" в коментарі РБК-Україна підкреслив, що така заява є фейковою.

Уже в серпні спікер Оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов зазначив, що окупанти тільки частково контролюють Часів Яр.

До слова, раніше в Десантно-штурмових військах ЗСУ розповіли про те, що росіяни посилили тиск на українських захисників у районі Покровська.

За інформацією українських воїнів, окупантам не вдається проводити лобові атаки, тому вони намагаються обійти Покровську агломерацію з двох боків. Воїни Сил оборони відбивають російські штурми.