Россия пытается накапливать пехоту в Часовом Яру, но ВСУ уничтожают врага (видео)

Фейки россиян о Часовом Яру

Напомним, еще в июле прошлого года министерство обороны России написало о якобы захвате Часового Яра.

Спикер ОСГВ "Хортица" в комментарии РБК-Украина подчеркнул, что такое заявление является фейковым.

Уже в августе спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов отметил, что оккупанты только частично контролируют Часов Яр.

К слову, ранее в Десантно-штурмовых войсках ВСУ рассказали о том, что россияне усилили давление на украинских защитников в районе Покровска.

По информации украинских воинов, оккупантам не удается проводить лобовые атаки, поэтому они пытаются обойти Покровскую агломерацию с двух сторон. Воины Сил обороны отбивают российские штурмы.