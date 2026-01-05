Россия пытается накапливать пехоту в Часовом Яру, но ВСУ уничтожают врага (видео)

Российские оккупанты пытаются перебросить больше пехоты в Часов Яр под прикрытием снега. Но украинские защитники активно ликвидируют вражеских солдат и технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24 отдельную механизированную бригаду имени короля Данила в Telegram.

За неделю потери РФ в Часовом Яру составляют:

Там уточнили, что украинские защитники уничтожают штурмовые группы врага, артиллерию и автотранспорт, точки взлета пилотов и наземные роботизированные комплексы.

"В городе наблюдается ухудшение погоды - враг пытается накапливать пехоту под прикрытием снега. Применяет реактивную артиллерию и мототранспорт", - сказано в сообщении бригады.

Фейки россиян о Часовом Яру

Напомним, еще в июле прошлого года министерство обороны России написало о якобы захвате Часового Яра.

Спикер ОСГВ "Хортица" в комментарии РБК-Украина подчеркнул, что такое заявление является фейковым.

Уже в августе спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов отметил, что оккупанты только частично контролируют Часов Яр.

К слову, ранее в Десантно-штурмовых войсках ВСУ рассказали о том, что россияне усилили давление на украинских защитников в районе Покровска.

По информации украинских воинов, оккупантам не удается проводить лобовые атаки, поэтому они пытаются обойти Покровскую агломерацию с двух сторон. Воины Сил обороны отбивают российские штурмы.