ua en ru
Пн, 05 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия пытается накапливать пехоту в Часовом Яру, но ВСУ уничтожают врага (видео)

Часов Яр , Понедельник 05 января 2026 17:22
UA EN RU
Россия пытается накапливать пехоту в Часовом Яру, но ВСУ уничтожают врага (видео) Иллюстративное фото: в Часовом Яру идут бои (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты пытаются перебросить больше пехоты в Часов Яр под прикрытием снега. Но украинские защитники активно ликвидируют вражеских солдат и технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24 отдельную механизированную бригаду имени короля Данила в Telegram.

"В городе наблюдается ухудшение погоды - враг пытается накапливать пехоту под прикрытием снега. Применяет реактивную артиллерию и мототранспорт", - сказано в сообщении бригады.

Там уточнили, что украинские защитники уничтожают штурмовые группы врага, артиллерию и автотранспорт, точки взлета пилотов и наземные роботизированные комплексы.

За неделю потери РФ в Часовом Яру составляют:

  • 29 солдат убитыми и 32 ранеными;
  • 345 дронов разных типов;
  • две артсистемы;
  • семь автомобилей;
  • пять наземных дронов;
  • 19 антенн связи;
  • комплексы наблюдения, системы радиоэлектронной борьбы и автоматический гранатомет;
  • фортификационные сооружения.

Фейки россиян о Часовом Яру

Напомним, еще в июле прошлого года министерство обороны России написало о якобы захвате Часового Яра.

Спикер ОСГВ "Хортица" в комментарии РБК-Украина подчеркнул, что такое заявление является фейковым.

Уже в августе спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов отметил, что оккупанты только частично контролируют Часов Яр.

К слову, ранее в Десантно-штурмовых войсках ВСУ рассказали о том, что россияне усилили давление на украинских защитников в районе Покровска.

По информации украинских воинов, оккупантам не удается проводить лобовые атаки, поэтому они пытаются обойти Покровскую агломерацию с двух сторон. Воины Сил обороны отбивают российские штурмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Часов Яр Войска РФ Война в Украине
Новости
Дмитрий Кулеба может вернуться во власть? О какой должности идет речь и при чем здесь СВР
Дмитрий Кулеба может вернуться во власть? О какой должности идет речь и при чем здесь СВР
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка