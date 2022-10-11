Росія намагається компенсувати невдачі: ОБСЄ засудило масований обстріл по Україні

ОБСЄ заявило про засудження Росії через масовані ракетні удари по території України 10 жовтня. Таким чином Кремль намагається компенсувати свої невдачі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ОБСЄ.

У своїй заяві керівництво ОБСЄ заявило про те, що цілями для російських ракет були житлові будинки, площі, вулиці, парки й дитячі майданчики в годину пік.

"Ці жахливі військові дії втілюють повну зневагу та порушення міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права. Єдина причина цих брутальних і жорстоких актів - ширити терор і компенсувати невдачі з досягненням тактичних і стратегічних цілей", - пише ОБСЄ.

Також організація заявила про єдність з народом України та віддану підтримку захисту спільних цінностей та основних зобов’язань ОБСЄ.