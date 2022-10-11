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Росія намагається компенсувати невдачі: ОБСЄ засудило масований обстріл по Україні

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Вівторок 11 жовтня 2022 02:52
Росія намагається компенсувати невдачі: ОБСЄ засудило масований обстріл по Україні Фото: ОБСЄ засудило масований обстріл України (twitter.com/osce_smm)
Автор: Сергій Пишкін

ОБСЄ заявило про засудження Росії через масовані ракетні удари по території України 10 жовтня. Таким чином Кремль намагається компенсувати свої невдачі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ОБСЄ.

У своїй заяві керівництво ОБСЄ заявило про те, що цілями для російських ракет були житлові будинки, площі, вулиці, парки й дитячі майданчики в годину пік.

"Ці жахливі військові дії втілюють повну зневагу та порушення міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права. Єдина причина цих брутальних і жорстоких актів - ширити терор і компенсувати невдачі з досягненням тактичних і стратегічних цілей", - пише ОБСЄ.

Також організація заявила про єдність з народом України та віддану підтримку захисту спільних цінностей та основних зобов’язань ОБСЄ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 10 жовтня, Москва вдалась до наймасштабнішого ракетного удару по Україні. В результаті ударів загинули щонайменше 11 людей, більше 80 отримали поранення.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля десятки ракет влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях України та у Києві. На їх відновлення необхідні декілька днів.

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